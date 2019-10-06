Происшествие на гонках в Черкассах: водитель влетел в толпу зрителей (Видео)

В воскресенье, 6 октября, в Черкассах во время гонки Timeattac один из водителей не справился с управлением, съехал с трассы и сбил 31-летнего зрителя. Об этом пишет местное издание Обо всем со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Черкасской области Зою Вовк. По ее словам, пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали. Детали происшествия выясняются. Также отмечается, что новый черкасский асфальт оказался очень скользким: некоторые автомобили еще до начала соревнований задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо.