Искал металл, а нашел гранатометы: юноша на Сумщине сдал полиции находку

Новости Украины:На Сумщине 17-летний юноша во время поисков металла наткнулся на два спрятанных гранатомета.

В Сумской области несовершеннолетний юноша во время поисков металла наткнулся в овраге на полиэтиленовый пакет, в котором были спрятаны два боевых гранатомета.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, 7 октября в полицию позвонила жительница одного из сел Краснопольского района, которая рассказала, что ее 17-летний сын в поисках металла обнаружил подозрительный пакет, в котором, скорее всего, лежат гранатометы.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа Краснопольского отделения полиции и специалисты-взрывотехники. Полицейские опросили парня и осмотрели его находку.

Несовершеннолетний сын заявительницы объяснил правоохранителям, что иногда занимается поисками металла, а поэтому обследует территорию вокруг своего села. Поэтому когда в овраге заметил засыпанный листьями полиэтиленовый пакет, сразу проверил его металлоискателем. По сигналу устройства понял, что содержимое пакета металлическое; а рассмотрев попросил мать известить полицию.

"Наши работники и сотрудники взрыво-технического отдела выяснили, что в пакете находятся две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22. По данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования РПГ направлены на экспертизу", - комментирует начальник Краснопольского отделения полиции Андрей Семенченко.

По словам руководителя взрыво-технического подразделения ГУ НП в области Олега Евлаша, предварительно гранатометы были вполне боеспособными и представляли угрозу для мирного населения, ведь мощность взрыва каждого равна взрыву полкилограмма тротила, а осколки имеют убойную силу в радиусе 150 метров.

Сейчас правоохранители выясняют источник происхождения оружия и, каким образом оно попало на окраину села.