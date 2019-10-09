Скачать
Среда, 09.10.2019
Какие вопросы сегодня обсудит Кабмин: повестка дня 9 октября
Какие вопросы сегодня обсудит Кабмин: повестка дня 9 октября
В Украине дан старт отказа от трудовых книжек: что дальше?
В Украине дан старт отказа от трудовых книжек: что дальше?
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" (Видео)
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" (Видео)

В Ровно полицейский совершил самоубийство в отделении полиции

В Ровно полицейский совершил самоубийство в отделении полиции
11:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Сотрудник полиции вошел в комнату для задержанных и там застрелился из табельного оружия.

В городском отделе полиции Ровно 9 октября в 3:40 найден мертвым с огнестрельным ранением головы 34-летний инспектор-дежурный дежурной части Ривненского отдела полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, во время несения службы коллеги старшего лейтенанта услышали подозрительный звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда прибежали на выстрел, обнаружили дежурного без признаков жизни.

"Согласно предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются", - сообщает пресс-служба полиции.

Поджог автомобиля депутата на Ровенщине: детали расследования

Начато досудебное расследование. Определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, работники внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту будут проводить служебное расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ровно, Ровненская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 9 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
03 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
04 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
05 Пашинского предупреждали о единственном шансе бежать из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето врывается в Украину: &quot;теплый&quot; прогноз на 9-10 октября
Бабье лето врывается в Украину: "теплый" прогноз
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Почем валюта 9 октября: гривна укрепилась к доллару и евро
Почем валюта 9 октября: гривна укрепилась к доллару и евро
Натали Имбрулия впервые стала мамой
Натали Имбрулия впервые стала мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь