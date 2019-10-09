В Ровно полицейский совершил самоубийство в отделении полиции

Новости Украины:Сотрудник полиции вошел в комнату для задержанных и там застрелился из табельного оружия.

В городском отделе полиции Ровно 9 октября в 3:40 найден мертвым с огнестрельным ранением головы 34-летний инспектор-дежурный дежурной части Ривненского отдела полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, во время несения службы коллеги старшего лейтенанта услышали подозрительный звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда прибежали на выстрел, обнаружили дежурного без признаков жизни.

"Согласно предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются", - сообщает пресс-служба полиции.

Начато досудебное расследование. Определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, работники внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту будут проводить служебное расследование.