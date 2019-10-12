Скачать
Суббота, 12.10.2019
Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября
Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября
Экс-представитель Украины в ТКГ обратился к Штайнмайеру
Экс-представитель Украины в ТКГ обратился к Штайнмайеру
Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день
Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день

"Минера" моста Патона задержали (Фото)

"Минера" моста Патона задержали (Фото)
10:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии "заминировал" мост Патона.

Полиция Киева задержала мужчину, который, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил по спецлинии 102 и сообщил ложную информацию о заложенной взрывчатке на мосту Патона.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ночью в полицию поступило сообщение о минировании моста.

По адресу сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели. Специалисты тщательно обследовали объект и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.

В Запорожской области сотрудники СБУ нашли тайник с патронами и гранатами

Фигурант был пьян, когда передал ложную информацию о минировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом не имел.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан снова числится в списках БПП
02 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
03 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
04 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
05 Настоящее признание: Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Солнце еще порадует нас: прогноз погоды на выходные
Солнце еще порадует нас: прогноз погоды на выходные
Богдан снова числится в списках БПП
Богдан снова числится в списках БПП
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Международный фестиваль &quot;Корона Карпат&quot; покажет 50 фильмов
Международный фестиваль "Корона Карпат" покажет 50 фильмов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь