В Кировоградской области застрелили охранника ставка

Новости Украины:Между охранником и местным жителем произошла ссора в результате которой, последний застрелил охранника с ружья.

В Бандурово Гайворонского района возле ставка застрелили из ружья местного жителя. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

На дамбе находился охранник ставка, когда на место происшествия на ВАЗе приехал еще один местный житель. Мужчины поссорились. Последний подбежал к своему автомобилю, достал ружье и выстрелил в сторону оппонента.

Пострадавший получил ранение живота. Его доставили в Гайворонскую ЦРБ, где он скончался. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Ведется следствие.

Как сообщалось ранее, полиция Киева задержала мужчину, который, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил по спецлинии 102 и сообщил ложную информацию о заложенной взрывчатке на мосту Патона.