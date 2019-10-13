В Днепре горел пансионат (Видео)

Новости Украины:По информации пожарных погибших и пострадавших нет.

В Днепре произошел пожар в гериатрическом пансионате.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила в службу спасения сегодня в 7.55.

Возгорание возникло в жилой комнате, расположенной на втором этаже 5-этажного здания социально-медицинского учреждения. На момент возникновения пожара в комнате никого не было.

Погибших или пострадавших в результате пожара нет, а до прибытия подразделений ГСЧС медперсонал пансионата вывел из здания 30 пациентов.

Пожар был ликвидирован в 8.25, огнем повреждено домашнее имущество в комнате на площади 20 кв. м.