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Гуцуляк: Комиссия РФ прибудет на Донбасс для определения поставок ракетно-артиллерийского вооружения

Гуцуляк: Комиссия РФ прибудет на Донбасс для определения поставок ракетно-артиллерийского вооружения
13:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По словам Дмитрия Гуцуляка, прибытие комиссии ожидаться уже на следующей неделе.

На следующей неделе на оккупированный Донбасс должна прибыть комиссия из Российской Федерации для определения объемов дальнейшей поставки ракетно-артиллерийского вооружения и вооружения российским оккупационным формированиям.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки оборонного ведомства.

"На следующей неделе ожидается прибытие комиссии в составе представителей Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации из Москвы и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ из Ростова-на-Дону для определения объемов дальнейшей поставки с территории России ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в соединения и части российских оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.

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Отдельно он отметил, что командование ВС РФ "усиливает контроль за выполнением приказов и распоряжений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов".

В частности, по данным разведки, "с 12 октября там работают комиссии Южного военного округа Вооруженных сил РФ численностью более 40 офицеров".

Спикер добавил, что цель их работы заключается в выявлении фактов нецелевого использования выделенных в 2019 году средств на организацию боевой подготовки и обеспечение повседневной деятельности войск.

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Минобороны, РФ, Донбасс, Дмитрий Гуцуляк.
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