Суд вынес приговор убийце двух человек

Суд присяжных приговорил мужчину, который убил двух человек в столице, к пожизненному заключению.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
"Судом присяжных к пожизненному лишению свободы приговорен 34-летний мужчина, уличенный в совершении двух умышленных убийств на территории столицы",- сообщают в прокуратуре.
Приговор вынес Подольский райсуд Киева.
Отмечается, что серия преступлений состоялась в начале 2016 года. 5 января злоумышленник из-за бытового конфликта лишил жизни своего товарища, причинив ему множественные ножевые ранения.
Через несколько дней, 9 января, этот же человек с особой жестокостью расправился с другим своим знакомым, в квартире которого скрывался.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали.
Выяснилось, что указанный граждан уже был ранее судим за покушение на убийство к 9 годам лишения свободы.
Напомним, в Одесской области задержана женщина, убившая свою пожилую мать кувалдой.