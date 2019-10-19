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На Одесчине СБУ локализовала угрозу радиационного загрязнения (Видео)

На Одесчине СБУ локализовала угрозу радиационного загрязнения (Видео)
04:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:В Одесской области СБУ предупредила угрозу радиационного загрязнения.

В городе Южный Одесской области СБУ на текущей неделе предупредила угрозу радиационного загрязнения.

Как сообщили в пресс-службе СБУ Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы своевременно обнаружили и устранили в Южном угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды.

«Сейчас опасная ситуация локализована», - заявили в управлении.

Как отмечается, во время контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования правоохранители провели неотложную проверку места происшествия.

«Совместная комиссия в составе представителей СБУ, ГСЧС, Нацполиции, Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления обнаружила в одном из герметичных ангаров предприятия оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем 500 раз», - сообщили в пресс-службе.

Согласно заключению профильных экспертов, возможная транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местному населению. Учитывая близость расположения к предприятию складов с сельхозпродукцией морского порта «Пивденный», которая транспортируется за рубеж, существовала потенциальная угроза распространения радиации за пределы Украины.

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Сейчас с соблюдением всех соответствующих норм, опасное оборудование до утилизации передано на ответственное хранение специализированному государственному предприятию. На предприятии, где обнаружено опасное оборудование, проведена дополнительная дезактивация. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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СБУ, Радиация, Одесчина.
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