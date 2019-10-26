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Киевлянин организовал свой наркобизнес с гранатой в квартире

Киевлянин организовал свой наркобизнес с гранатой в квартире
11:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook Нацполиция

Новости Украины:Столичные правоохранители изъяли гранату у жителя Киева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков.

Правоохранители в ходе обыска обнаружили в квартире у жителя Соломенского района Киева наркотические вещества и боевую гранату РГД-5.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Киева, полицейские обнаружили и изъяли у киевлянина вещества, похожие на каннабис и амфетамин, и пакет с таблетками (предварительно экстази). Кроме того, в квартире найден предмет, похожий на гранату (согласно заключению взрывотехников, боевая граната РГД-5 с запалом УЗГРМ-2).

Задержанный - 49-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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Следователь Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет заключения.

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Все по теме:

Киев, Наркотики, Граната, Экстези, Соломенский район, Каннабис, РГД-5.
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