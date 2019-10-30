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Минобороны: Террористы активно вербуют местных жителей в свои ряды

Минобороны: Террористы активно вербуют местных жителей в свои ряды
14:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики предпринимают меры для противодействия дезертирству, в частности они отбирают у солдат их личные документы в том числе и выданные российские паспорта.

Разведка Украины заявляет, что боевики на Донбассе продолжают активно вербовать местных жителей в свои ряды. Об этом во время брифинга рассказал Дмитрий Гуцуляк. 

По его словам, террористы проводят агитационную работу среди местных жителей и призывают их вступать в ряды российских оккупационных войск. Боевики "соблазняют" людей высокими зарплатами, а также помощью в получении российского паспорта. 

Однако, как сообщают в Минобороны Украины, в рядах противника растет недовольство условиями службы. Так же участились случаи дезертирства. Боевики отказываются продлевать контракты. Кроме этого участились случаи, когда граждани попросту калечат себя, чтобы не идти на "службу". 

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В Минобороне так же говорят, что боевики предпринимают меры для противодействия дезертирству. В частности они отбирают у солдат их личные документы в том числе и выданные российские паспорта. 

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Боевики, Минобороны, Донбасс, Дмитрий Гуцуляк.
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