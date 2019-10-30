Минобороны: Террористы активно вербуют местных жителей в свои ряды

Новости Украины:Боевики предпринимают меры для противодействия дезертирству, в частности они отбирают у солдат их личные документы в том числе и выданные российские паспорта.

Разведка Украины заявляет, что боевики на Донбассе продолжают активно вербовать местных жителей в свои ряды. Об этом во время брифинга рассказал Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, террористы проводят агитационную работу среди местных жителей и призывают их вступать в ряды российских оккупационных войск. Боевики "соблазняют" людей высокими зарплатами, а также помощью в получении российского паспорта.

Однако, как сообщают в Минобороны Украины, в рядах противника растет недовольство условиями службы. Так же участились случаи дезертирства. Боевики отказываются продлевать контракты. Кроме этого участились случаи, когда граждани попросту калечат себя, чтобы не идти на "службу".

В Минобороне так же говорят, что боевики предпринимают меры для противодействия дезертирству. В частности они отбирают у солдат их личные документы в том числе и выданные российские паспорта.