В полиции заявляют о десяти ветеранах-добровольцах, которые не покидают Золотое

Новости Украины:По словам Вадима Трояна, ветераны помогают местным жителям выполняя работу волонтеров.

Большинство ветеранов, находящихся в Золотом-4 Луганской области с намерением не допустить разведения войск, выехали оттуда, остались только 10 человек.

Об этом в сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян.

По его словам, сейчас в населенном пункте остались 10 волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую помощь для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", сказал Троян.

Он добавил, что в течение последних двух дней "пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция - свои". Также в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок.

Троян отметил, что внештатных ситуаций не было.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске была достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

26 октября Зеленский находился в Золотом-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах, после чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвода войск.

29 октября в 12.00 в районе Золотого-4 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не покинули ни одного населенного пункта.