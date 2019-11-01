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Пятница, 01.11.2019

На Полтавщине кошка выкормила детеныша пантеры (Видео)

В экопарке в Полтавской области кошка Мурка выкормила детеныша пантеры по кличке Эшли. Об этом сообщает UA:Полтава. Три месяца назад у черных пантер Блэка и Лэйлы родился детеныш. Однако у матери маленького пантеренка после родов пропало молоко. Тогда сотрудники экопарка решили подселить детеныша к кошке. "Приняла его кошка нашего сотрудника, она его подкармливала, также мы его кормили из бутылочки. Проживает она здесь, с ним, чтобы ему было веселее", - рассказала сотрудница экопарка Татьяна Пивоваренко.
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Полтавская область, Пантера, Кошка, Экопарк.
11:57 Сегодня Телеграф
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