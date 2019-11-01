На Полтавщине кошка выкормила детеныша пантеры (Видео)

В экопарке в Полтавской области кошка Мурка выкормила детеныша пантеры по кличке Эшли. Об этом сообщает UA:Полтава. Три месяца назад у черных пантер Блэка и Лэйлы родился детеныш. Однако у матери маленького пантеренка после родов пропало молоко. Тогда сотрудники экопарка решили подселить детеныша к кошке. "Приняла его кошка нашего сотрудника, она его подкармливала, также мы его кормили из бутылочки. Проживает она здесь, с ним, чтобы ему было веселее", - рассказала сотрудница экопарка Татьяна Пивоваренко.