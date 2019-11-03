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Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать

Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
12:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Станице Луганской монтируют вторую металлоконструкцию разрушенного моста.

Вблизи КПВВ "Станица Луганская" монтируют вторую металлоконструкцию в ходе работ по восстановлению разрушенного пролета автомобильного моста через реку Северский Донец.

Об этом сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

Вчера состоялись подготовительные работы с помощью бортовой машины, автоподъемника и автокрана.

Затем на строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций.

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В ОГА добавили, что первая металлоконструкция - диафрагма - была смонтирована 31 октября.

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Донбасс, Станица-Луганская, КПВВ, ООС.
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