Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать

Вблизи КПВВ "Станица Луганская" монтируют вторую металлоконструкцию в ходе работ по восстановлению разрушенного пролета автомобильного моста через реку Северский Донец.
Об этом сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.
Вчера состоялись подготовительные работы с помощью бортовой машины, автоподъемника и автокрана.
Затем на строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций.
В ОГА добавили, что первая металлоконструкция - диафрагма - была смонтирована 31 октября.