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Понедельник, 04.11.2019

Боевые стрельбы ВСУ: как модернизированной ракетой потопили плавсостав (Видео)

Двух оснащенных новой системой наведения ракет "Печоры" хватило, чтобы потопить судно полным водоизмещением около 3000 тонн В ходе боевых стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области из модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125 был потоплен списанный плавсостав "Золотоноша". Об этом сообщил "Український мілітарний портал", показав соответствующее видео попадания одной из ракет. Характеристики несамоходного судна проекта 814М: длина - 82,3 м, ширина - 13,6 м, осадка - 3,2 мм, грузоподъемность - 742 т.
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ВСУ, ЗРК, Боевые стрельбы, Печоры.
10:22 Сегодня Телеграф
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