В Киеве ограничат движение по Северному мосту

Новости Украины:Из-за ремонта частично перекроют Северный мост.

В Киеве 18 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

"Продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Будем работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется осуществить до вечерних часов пик", - говорится в сообщении.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Напомним, в связи с визитом в Украину Председателя Сейма Литовской Республики Виктораса Пранцкетиса в Киеве 17-18 ноября возможны временные незначительные ограничения дорожного движения.