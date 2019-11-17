Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года
Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы
Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы

В Киеве ограничат движение по Северному мосту

В Киеве ограничат движение по Северному мосту
20:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Из-за ремонта частично перекроют Северный мост.

В Киеве 18 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

"Продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Будем работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется осуществить до вечерних часов пик", - говорится в сообщении.

Теплоснабжение столицы: в Киеве принялись за разработку стратегии

Во время работ движение будет частично ограничено.

Напомним, в связи с визитом в Украину Председателя Сейма Литовской Республики Виктораса Пранцкетиса в Киеве 17-18 ноября возможны временные незначительные ограничения дорожного движения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Киевавтодор, Северный мост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
03 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 ноября
05 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Милованов: Не все мы приватизируем
Милованов: Не все мы приватизируем
Ариана Гранде собирается отменить свой гастрольный тур: подробности (Фото)
Ариана Гранде собирается отменить свой гастрольный тур: подробности (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь