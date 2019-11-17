В Киеве ограничат движение по Северному мосту

В Киеве 18 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
"Продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Будем работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется осуществить до вечерних часов пик", - говорится в сообщении.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Напомним, в связи с визитом в Украину Председателя Сейма Литовской Республики Виктораса Пранцкетиса в Киеве 17-18 ноября возможны временные незначительные ограничения дорожного движения.