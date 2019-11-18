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В Киеве неизвестный напал на мужчину в зале игровых автоматов

В Киеве неизвестный напал на мужчину в зале игровых автоматов
05:44 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:В киевском зале игровых автоматов сильно ранили мужчину.

В Подольском районе столицы в зале игровых автоматов произошла резня. Вследствие чего госпитализирован мужчина.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Детали: Инцидент произошел около 21:00 в зале игровых автоматов "Лото" на улице Галицкой, 13.

Работники заведения рассказали, что видели как потерпевший играл на автоматах, а затем упал. В этот же момент кто-то вышел из зала.

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Мужчина получил проникающее артериальное ранение в ногу. Пострадавший потерял много крови и был госпитализирован.

На месте происшествия работают правоохранители.

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Киев, Полиция, Игровые автоматы, Столица, Нацполиция.
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