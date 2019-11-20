Перепутал города: с летевшим в Киев пилотом случился конфуз (Видео)

Пилот авиакомпании WizzAir перепутал город прибытия в ходе обращения к пассажирам воздушного судна. Видеозапись инцидента появилась на YouTube. За кадром слышно, как пилот сначала сообщает об успешной посадке в Москве, а спустя несколько секунд поправляет себя, извиняется и называет Киев. Инцидент произошел на рейсе из лондонского аэропорта Лутон в украинскую столицу. Интересно, что самолет в Москву вылетал с ним в одно и то же время. Ранее в амстердамском аэропорту Схипхол пилот самолета компании Air Europa случайно активировал сигнал об угоне борта.