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Аэропорт "Одесса" закрыт до вечера

Аэропорт "Одесса" закрыт до вечера
18:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 22:00.

Международный аэропорт "Одесса" в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе самолета Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула (Турция) в Одессу (рейс TK465) 21 ноября, приостановил воздушное движение до 22:00 пятницы.

В сообщении аэропорта пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло.

Как сообщили в аэропорту "Одесса", причиной аварийной посадки стали метеоусловия. "Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт. Это и стало причиной поломки стойки шасси", - сказал представитель аэропорта.

Ряд рейсов отменили: в аэропорту "Одесса" начали расследовать аварии самолетов

Пассажиры, которые имеют авиабилеты на отмененные рейсы аэропорта, должны обратиться к авиакомпаниям.

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Одесса, Аэропорт, Рейс.
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