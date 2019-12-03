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На участках разведения в Золотом и Станице наблюдатели видели боевиков с повязками СЦКК

На участках разведения в Золотом и Станице наблюдатели видели боевиков с повязками СЦКК
05:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В 2017 году офицеры вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего они покинули Украину и информации их о возвращении не было.

СММ ОБСЕ зафиксировала на выходных присутствие боевиков российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" на участках разведения в Золотом и Станице Луганской. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"30 ноября и 1 декабря на блокпосту вооруженных формирований на южном краю участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км у западу от Луганска) команда СММ видела членов вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью "СЦКК", - отмечается в документе.

Кроме того, сообщается, что 1 декабря за пределами участка разведения в районе Золотого наблюдатели продолжали фиксировать присутствие сотрудников полиции и Национальной гвардии, которые осуществляли патрулирование в районах севернее участка разведения.

В тот же день, осуществляя наблюдения в Первомайске, наблюдатели слышали очередь из стрелкового оружия - ориентировочно за 3-4 км к северо-северо-востоку. Примерно через 45 минут, находясь в Золотом-5 (Михайловка), патруль миссии зафиксировал около пяти выстрелов из стрелкового оружия, ориентировочно в 1-2 км к северо-северо-востоку. По оценке, все эти случаи огневой активности произошли вне участка разведения в районе Золотого, однако в пределах 5 км от него.

"1 декабря на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) команда СММ видела по меньшей мере пять членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между южным краем новой секции моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Как известно, в декабре 2017 года офицеры вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего они покинули Украину. Информации их о возвращении не было. С тех пор на Донбассе действовала только украинская сторона СЦКК.

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В конце июня 2019-го СММ ОБСЕ зафиксировала на участке разведения в Станице Луганской на блокпосту боевиков появление "мужчин в одежде военного типа с голубыми нарукавными повязками с надписями "СЦКК" на русском и английском языках". Украинская сторона заявила, что это является грубой попыткой легитимизировать российское военное присутствие в зоне разграничения.

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Наблюдатели, Станица, СММ ОБСЕ, Золотое, СЦКК, Боевики с повязками СЦКК.
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