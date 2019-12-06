Мэрия выплатит компенсации пострадавшим от пожара в Одесском колледже

Новости Украины:Представители управления ГСЧС и кадровой службы соберут заявления от пострадавших, как требует процедура, после чего будет выделена необходимая помощь.

Одесский горсовет пока не готова назвать объемы компенсаций для пострадавших в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, но материальная помощь будет выплачена.

Такую позицию руководства горсовета обнародовала 6 декабря заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

"Мы сейчас не говорим о размере материальной помощи, но она однозначно будет выделена всем пострадавшим - независимо от того, это жители города или иных районов области", - отметила Бедрега во время посещения спасателя Сергея Шатохина в городской больнице №1.

По словам вице-мэра, представители управления ГСЧС и кадровой службы соберут заявления от пострадавших, как требует процедура, после чего будет выделена необходимая помощь.

Кроме того, будет выделена помощь семьям погибших.

Вице-мер добавила, что сегодня четверо пострадавших учеников колледжа выписались из больницы №3 на амбулаторное лечение.

Утром 4 декабря на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В настоящее время общее количество погибших во время пожара - четыре человека. Полиция Одессы расследует две версии причин пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог.