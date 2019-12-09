На КПП "Ягодин" в очередях стоят 300 грузовиков

Новости Украины:На границе с Польшей стоят 300 грузовиков.

В пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" на границе с Польшей в очередях стоят 300 грузовых автомобилей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, по данным Гостаможслужба службы, по состоянию на 18:00 перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорохуск" в очередях стоят 300 грузовиков на выезд из Украины.

Добавим, что пропускная способность в данном пункте пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.

Напоминаем, с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.