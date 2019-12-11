Полиция задержала "минера" здания КГГА

Новости Украины:Полиция задержала мужчину, который 10 декабря позвонил на линию "102" и сообщил о минировании здания КГГА.

В Киеве задержан подозреваемый в "минировании" здания Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, сообщено о подозрении 52-летнему мужчине по факту ложного сообщения о заминировании здания КГГА.

"Во вторник, 10 декабря, правонарушитель, находясь на станции Киев-Пассажирский, совершил звонок на горячую линию "102" и предоставил ложное сообщение о заминировании КГГА по адресу улица Крещатик, 36", - говорится в сообщении.

Проведенными первоочередными следственными действиями "минера" удалось установить и задержать.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, Правоохранители задержали мужчину, сделавшего в субботу вечером заведомо ложное сообщение о минировании торгового центра в Луцке.