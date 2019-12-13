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Адвокат обжаловал отказ от возбуждения дела по факту гибели Веджие Кашка

Адвокат обжаловал отказ от возбуждения дела по факту гибели Веджие Кашка
13:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Документ жалобы основывается на экспертизе сделанной российским и испанскими экспертами.

Адвокат Николай Полозов подал жалобу в российский Следственный комитет на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"При составлении экспертизы у экспертов не возникло никаких сомнений, что именно силовое задержание Веджие Кашка послужило катализатором ухудшения здоровья. Даже при всех тех обстоятельствах был шанс ее спасти, если бы в отношении нее не начали проводить прямо на месте следственные действия. Если бы следователь Ирина Сидиропуло не удерживала карету скорой помощи, в которой находилась Веджие Кашка. Возможно, она была бы жива", – сказал Полозов.

Он напомнил, что, согласно показаниям врача, во время следственных действий женщина уже находилась в бессознательном состоянии.

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"Когда мы допрашивали врача из "скорой", он подтвердил, что Кашка во время проведения с ней следственных мероприятий хрипела и не могла ответить", – сказал адвокат.

В то время как в протоколе выемки следователь Ирина Сидиропуло указала, что Кашка отказалась подписывать документ.

Отмечается, что публичных комментариев представителей Следкома по поводу жалобы Полозова нет.

Как сообщалось ранее, фигурантов "дела Кашка" Кязима Аметова, Бекира Дегерменджи, Руслана Трубача и Асана Чапуха задержали 23 ноября 2017 года, якобы за вымогательство денег у гражданина Турции, который длительное время не возвращал долг ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

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Силовики пытались задержать и саму 83-летнюю Кашка, однако ей стало плохо и она скончалась в машине "скорой помощи".

Оккупационная "власть" отказалась расследовать причины смерти женщины.

Напомним, защита крымского татарина Энвера Сейтосманова намерена обжаловать приговор Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, который назначил ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет.

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Крым, Николай Полозов, Веджие Кашка, Оккупированный полуостров, Дело Кашка.
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