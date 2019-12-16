Штаб ООС: ситуация на участках разведения стабильная

Новости Украины:В штабе ООС сообщают, что на участках разведения ситуация стабильная.

Ситуация на участках разведения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается стабильной, сообщает пресс-центр штаба ООС.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 2094 пассажиров.

Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.