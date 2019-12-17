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Загадочная смерть дальнобойщиков: в Нацполиции сделали заявление

Загадочная смерть дальнобойщиков: в Нацполиции сделали заявление
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Экспертиза назвала причину смерти дальнобойщиков в Николаеве.

По результатам проведенной экспертизы, двое дальнобойщиков в Николаеве умерли не из-за суррогатного алкоголя, а вследствие большого его количества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы тел погибших, в их крови было примерно по 3,5 промилле алкоголя у каждого, это критическая доза. По заключению экспертизы, на содержание ядовитых веществ в биоматериалах умерших было установлено, что ни метиловых, ни других суррогатных веществ, не обнаружено. Поэтому они умерли вследствие большого количества употребленного алкоголя", - говорится в сообщении.

По факту смерти двух человек, как того требует процедура в подобных случаях, зарегистрировано уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ.

В Винницкой области злоумышленник напал на полицейского и покусал

Как сообщалось, 14 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. А в салоне грузового автомобиля был обнаружен мертвым и второй, 38-летний водитель.

Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков, один из них был в тяжелом состоянии, сейчас благодаря быстрым действиям медиков его жизни ничего не угрожает. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что мужчины употребляли пищу и алкоголь в придорожных кафе. Образцы пищи и алкоголя были переданы на экспертизу. Также полиция обратилась в Госпродпотребслужбу для проверки указанных учреждений.

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Николаев, Дальнобойщики, Нацполиция.
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