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Осталась одна версия: в ГСЧС рассказали о причинах трагедии в Одессе

Осталась одна версия: в ГСЧС рассказали о причинах трагедии в Одессе
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:Эксперты "отсеяли" две версии пожара в одесском колледже из трех.

Следователи отрабатывают версию возникновения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса из-за неисправного электрооборудования.

Такое заявление обнародовал 17 декабря на брифинге в Одесской облгосадминистрации руководитель ГУ НП в области Олег Бех.

"Эксперты ГСЧС предоставили 16 декабря предварительное заключение о причинах пожара в колледже, согласно которому возгорание произошло в кабинете №9 на 3-м этаже здания колледжа. Мотивируют это характерными признаками и изъятыми с места происшествия предметами, которые указывают на неисправность электропроводов или бытовых электроприборов . Поэтому следователи полиции отрабатывают одну из трех версий причин пожара", - сообщил Бех.

По его словам, версии поджога и неосторожного обращения с огнем больше не рассматриваются.

ГСЧС: Последствия пожара в Одесском колледже ликвидированы

Однако, генерал Бех заметил, что речь идет о предварительном заключении экспертов ГСЧС. Обстоятельная пожарно-техническая экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня, пока не завершена. Всего следствием назначены 63 различные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая.

Также продолжается генетическая экспертиза по 11 погибшим во время пожара, добавил Бех.

Генерал также сообщил, что 17 декабря из Киева в Одессу прибыла группа экспертов, которые осуществят совместно с местными следователями дополнительное обследование сгоревшего здания колледжа.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Пожар в Одессе, Пожар в коледже.
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