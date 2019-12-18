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В зоне ООС проверили боеготовность "Градов": видео

В зоне ООС проверили боеготовность "Градов": видео
11:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевые расчеты находятся в предусмотренных Минскими соглашениями районах отвод.

В районе проведения операции Объединенных сил состоялась проверка боеготовности одного из дивизионов вооруженных системами РСЗО БМ-21 "Град".

Об этом говорится на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Во время проверки боевые расчеты выполнили комплекс упражнений по развертыванию, переходу в боевой порядок и наведению на цель. По словам командования, артиллеристы показали высокий уровень профессиональной подготовки и боевого слаживания.

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В штабе ООС также отмечают, что указанные подразделения находятся в предусмотренных Минскими соглашениями районах отвода, но в случае необходимости реактивная артиллерия готова дать отпор оккупантам.

Напомним, на полигоне 235-го межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины "Широкий лан" состоялись двусторонние батальонные тактические учения.

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Военные учения, Донбасс, ВСУ, ООС.
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