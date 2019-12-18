Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт

Новости Украины:В новогоднюю ночь работу "Киевского метрополитена" и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа.

В Киеве в новогоднюю ночь работу общественного наземного транспорта и метрополитена планируют продлить на 3 часа, то есть до трёх часов ночи.

Об этом сообщила сегодня директор Департамента культуры Диана Попова во время расширенного заседания коллегии Киевской горгосадминистрации, посвященной подготовке города к празднованию Нового года, Рождества и Крещения.

«В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на 3 часа, фуникулер будет работать круглосуточно», - сказала Попова.

В то же время пока еще не обнародовано распоряжение КГГА, которым утверждено продление городского пассажирского транспорта общего пользования. Попова напомнила также, что произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с общегородскими праздничными мероприятиями.

Так, 19, 22, 24, 25, 31 декабря и 1 и 7 января во время праздничных мероприятий по Владимирскому проезду будет запрещено движение всех видов транспортных средств. Поэтому в субботу, воскресенье и праздничные дни предусмотрено открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты городского пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Как сообщалось, в Киеве с 25 ноября ограничено на месяц движение транспорта по Владимирскому проезду с целью обеспечения организации и празднования Нового года и Рождества. В этом году общегородское новогоднее празднование будет проходить на Софийской и Контрактовой площадях.

Ранее в КГГА сообщили также, что улица Сагайдачного, которая выходит на Контрактовую площадь, не будет перекрываться для проезда транспорта на время новогодних и рождественских праздников из-за реконструкции улицы Покровской на Подоле и потребности обеспечить движение автомобилей.