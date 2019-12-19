Обвал дома в Дрогобыче: Кабмин выделил средства пострадавшим

Новости Украины:В ОГА теперь ожидают официального опубликования документа и согласования всех перечней.

Кабмин сегодня рассмотрел вопрос о выделении средств для жителей, которые понесли потери в результате обрушения дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский.

"️Сегодня на заседании Кабинета министров Украины наконец рассмотрен вопрос о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета Украины для жителей 59 квартир, пострадавших в результате обрушения дома в городе Дрогобыче", - написал Лозинский.

Он добавил, что в ОГА теперь ожидают официального опубликования документа и согласования всех перечней.

В ночь на 28 августа в райцентре Дрогобыч Львовской области произошел обвал одного из подъездов четырехэтажного жилого дома. Погибли 8 человек, среди которых один ребенок. В ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС были спасены 7 человек, в том числе 5 детей.