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В штабе ООС рассказали о ситуации в зоне разведения сил на Донбассе

В штабе ООС рассказали о ситуации в зоне разведения сил на Донбассе
10:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В штабе заявили, что противник ведет провокационный огонь, однако в самих районах отвода войск все тихо.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в зонах разведения сил и средств на Донбассе ситуация стабильная, обстрелов нет.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook, об этом командующий сообщил членам делегации Министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом, которая посетила район проведения операции Объединенных сил.

"Обстановка в районе боевых действий сложная, но контролируемая. Противник продолжает вести провокационный огонь по позициям украинских военных. Хотя именно в районах отвода сил и средств ситуация стабильная, обстрелов нет", - подчеркнул Кравченко.

Указывается, что иностранных гостей сопровождали заместитель министра обороны Украины Александр Полищук и командующий Объединенными силами.

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Отмечается, что главная цель визита - ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое. Кроме того, канадцы ознакомились с информацией о тактике действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и о мероприятиях по противодействию, применяемых украинскими подразделениями.

"Иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия несения службы и быт военнослужащих и, конечно, имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте. Командир бригады подробно рассказал об обстановке в полосе ответственности, а также акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых для улучшения гуманитарной составляющей и о проведенной работе по разминированию в районе разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

Напомним, Российская Федерация готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии против Украины не только по линии соприкосновения, а по всей линии границы.

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Донбасс, Владимир Кравченко, ОРДЛО, ООС.
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