Боевики на Донбассе применили лазерное оружие: утренняя сводка ООС

Новости Украины:В Штабе ООС сообщили, что боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение,еще один боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Четыре обстрелы позиций украинских военных зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов; рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Крымского – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Славное, Каменка, Дутовка, Васильевка.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.