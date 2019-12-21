Снимали даже в раздевалке: в спорт клубе "Пятый элемент" нашли скрытие камеры

Новости Украины:Следователи ГБР в раздевалках спорт-клуба нашли скрытие камеры, которые были вмонтированы в систему вентиляции.

В спортивном клубе "Пятый элемент", который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенком, следователи ГБР обнаружили скрытие камеры, которые были вмонтированы в систему вентиляции. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе "5 элемент" было обнаружено линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР изъяли видеокамеры и зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов.

"Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве Государственное бюро расследований провело ряд обысков в рамках расследования двух уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.