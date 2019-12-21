Власти Николаева запретили убивать котов

Новости Украины:В Николаеве котов признали частью экосистемы города.

В Николаеве депутаты горсовета признали котов частью экосистемы города и разрешили открывать для них слуховые окна в подвалах домов.

Такое решение было принято на сессии Николаевского городского совета.

"Коты являются биосистемой города Николаева. Мы просим принять решение об открытии слуховых подвальных окон, чтобы коты могли зимой заходить в подвалы и греться. А еще не отлавливать котов для убийства, а только для стерилизации", - заявила депутат Лариса Веселовская.

Ее предложение поддержали все присутствующие на сессии депутаты и городской голова Александр Сенкевич.