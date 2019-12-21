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СБУ получила доказательства вербовки боевиками осужденных из ОРДЛО

СБУ получила доказательства вербовки боевиками осужденных из ОРДЛО
23:42 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ нашли доказательства вербовки террористами заключенных из ОРДЛО.

Сотрудники Службы безопасности Украины получили очередные доказательства вербовки пророссийскими террористами заключенных, переданных в украинские пенитенциарные учреждения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«По словам осужденных, условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с так называемыми силовыми структурами квазиреспублик», - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, чтобы получить у узников согласие, боевики применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям. Кроме того, осужденных содержат в ужасных условиях - в колониях «Л/ДНР» нет отопления, медицинской помощи, не хватает еды.

Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: заключенные строят блиндажи, роют окопы.

Свидетельство об именно такие методы террористов предоставил СБУ один из этапированных заключенных. Мужчина, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганской области, должен был после завершения срока наказания собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских воинских подразделений и военной техники. Однако мужчина обратился в СБУ и дал подробные показания об обстоятельствах своего вербовки и полученном задании.

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В СБУ предупреждают, что государственная измена карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали во исполнение преступного задания никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с вражескими спецслужбами.

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СБУ, Донбасс, ДНР, Вербовка, ЛНР.
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