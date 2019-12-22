В Житомирской области за 2019 год открыли 24 "янтарных" дела

Новости Украины:Прокуратура Житомирщины: В этом году начато 24 уголовных производства по фактам незаконной добычи янтаря

В Житомирской области с начала года возбудили 24 уголовных дела, связанных с незаконной добычей янтаря.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"В этом году начато 24 уголовных производства по фактам незаконной добычи янтаря и его незаконного приобретения. По результатам досудебного расследования прокуратурой утверждены и направлены в суд 11 обвинительных актов в отношении 13 лиц", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что правоохранителям удалось пресечь незаконную добычу янтаря в селах Гулянка и Ушица Коростенского района. Во время проверки представители межведомственной координационной группы не обнаружили там следов добычи солнечного камня.

В целом правоохранители проводят постоянные рейды на территориях Коростенского, Овручского и Олевского районов области.

“Совместная работа межведомственной группы по незаконной добыче янтаря продолжается, все места нелегальной добычи драгоценного камня и в дальнейшем будут находиться под постоянным контролем правоохранительных органов”, - подчеркивают в прокуратуре.