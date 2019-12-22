В центре Киева перекроют движение: как объехать

Новости Украины:Движение транспорта перекроют в связи с монтажом третьей части пешеходного моста у улицы Василенко.

В Киеве сегодня, 22 декабря, перекроют движение по проспекту Любомира Гузара. Об этом сообщает КК "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, сегодня будет перекрыто движение по проспекту Любомира Гузара в связи с монтажом третьей части пешеходного моста у улицы Василенко. На время работ был обеспечен объезд.

"Объехать участок можно по маршруту: проспект Гузара - ул. Гарматная - бульвар Гавела - ул. Героев Севастополя - проспект Гузара", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ограничение движения на участке продлится с 9 часов утра до 17:00.

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