На Харьковщине отремонтировали путепровод (Видео)

Новости Украины:"Укравтодор" отчитался о ремонте путепровода под Харьковом.

Сегодня в районе с. Песочин на объездной дороге Харькова открыли движение по отремонтированному путепроводу, часть которого обвалилась летом.

Об этом государственное агентство автомобильных дорог Украины (”Укравтодор”) сообщает в Facebook.

«Усилиями и средствами «Укравтодора» объект полностью отремонтирован. Все работы удалось провести за 4 месяца. Поздравляю жителей области с долгожданным открытием», - отметил руководитель агентства Александр Кубраков.

Путепровод оборудован дорожными знаками и нанесена новая разметка.

Кроме того, установлено ограничение движения транспортных средств, общий вес которых превышает 20 тонн.

«Это первый шаг на пути инфраструктурных изменений в Харьковской области. Уже в следующем году приоритетным проектом станет Н-26 Чугуев-Меловое. Планируем полностью закончить ремонт этой дороги. Кроме того, восстановим 4 моста на дорогах государственного значения», - добавил Кубраков.

Напоминаем, 25 августа обвалилась часть автомобильного моста в сторону поселка Песочин на объездной дороге возле Харькова. В «Укравтодоре» заявили, что аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры. Мост построен в 1977 году.