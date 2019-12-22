Ремонт Шулявского путепровода: Кличко планирует запустить движение на следующей неделе

Новости Украины:Виталий Кличко: Прошлой ночью на Шулявке кипела работа.

Прошлой ночью строители начали асфальтировать Шулявский путепровод в Киеве.

Видео с места работ мэр Киева Виталий Кличко разместил на своей странице в Facebook.

«Прошлой ночью на Шулявке кипела работа. Строители начали асфальтировать новый путепровод. Гарантию на эксплуатацию покрытия, которое укладывают на площади около тысяч квадратных метров, подрядчик дает 10 лет. Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы», - отметил Кличко.

По его словам, 23-26 декабря заасфальтируют подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него.

«Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки. Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели», - подчеркнул мэр.

Как сообщалось, Шулявский путепровод закрыли с 17 марта на долгосрочную реконструкцию.