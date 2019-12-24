Сотни машин и очереди на 8 км: ситуация на пунктах пропуска с Польшей

Новости Украины:На украино-польской границе образовались огромные очереди.

Километровые очереди на украинско-польских пропускных пунктах, которые наблюдаются на границе уже четвертые сутки, уменьшились.

На сегодня ситуация на границе намного лучше, чем была несколько дней назад в пик загруженности. В частности, в пункте пропуска Медика-Шегини в очереди сейчас около сотни машин, а накануне она растянулась на 8 километров, а это около 400 машин.

Сообщается, что улучшение есть, уже быстрее начинают пропускать автомобили.

Водители устали, потому что без отдыха и сна, некоторым пришлось больше суток стоять на границе.

Как сообщалось, на границе Украины и Польши образовались традиционные новогодние очереди. Пограничники попросили прощения "за существующее положение вещей" и отметили, что уже с нового года по утвержденному плану начнется реконструкция и достройка 12 пунктов пропуска на границе.