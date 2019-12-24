Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

В Херсонской области мужчина развращал 9-летнюю девочку

В Херсонской области мужчина развращал 9-летнюю девочку
11:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Херсонской области киберполиция уличила мужчину в растлении малолетней девочки.

В Херсонской области задержан 47-летний мужчина, который подозревается в развращении 9-летней девочки.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, к правоохранителям обратились родственники ребенка и сообщили, что на ее телефон через один из распространенных мессенджеров поступают сообщения с видео и фотофайлами порнографического содержания.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования киберполиция установила человека, который посылал девочке такие сообщения.

В Николаевской области отец несколько лет насиловал маленькую дочь

Им оказался 47-летний житель Каховского района.

"Подозреваемый, запугивая девочку, склонял ее к созданию изображений с признаками детской порнографии. Такие его действия также были квалифицированы по ч. 4 ст. 301 УК", - говорится в сообщении. Правоохранители задержали мужчину в Херсоне на междугородном автовокзале.

Вчера, 23 декабря, в Каховском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения задержанному. Решением суда он был взят под стражу. Ему может грозить 10 лет заключения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Изнасилование, Херсонская область, Развращение, Киберполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь