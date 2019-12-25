Зеленский назначил нового главу СБУ Ривненской области

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области Андрея Тимченко.

Соответствующий указ №951/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области", - отмечается в документе.

По данным местной прессы, Тимченко после увольнения предыдущего руководства УСБУ исполнял обязанности начальника управления. До того он работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. Андрею Тимченко - 40 лет. Он имеет звание подполковника.