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Четверг, 26.12.2019

"Скажу ваш адрес, чтоб люди к вам пришли": Президент Зеленский пристыдил чиновника (Видео)

Президент Владимир Зеленский пристыдил чиновника, который, по словам главы государства, заулыбался во время подведения итогов совета развития общин и территорий. Трансляция заседания велась на странице Офиса президента в Facebook. "Я понимаю, что это весело вам. Ну, очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись", - сказал президент.
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Чиновник, Президент, Владимир Зеленский, Офис Президента.
09:42 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф
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