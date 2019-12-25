Скачать
Среда, 25.12.2019
В Кабмине исключили пересмотр правил предоставления субсидий
В Кабмине исключили пересмотр правил предоставления субсидий
Борьба с курением: в правительстве придумали, как защитить украинцев
Борьба с курением: в правительстве придумали, как защитить украинцев
"Миля": Артем Милевский создал свой YouTube-канал
"Миля": Артем Милевский создал свой YouTube-канал
Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки
Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие и препятствуют работе ОБСЕ

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие и препятствуют работе ОБСЕ
12:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики в Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня и препятствуют работе патрулей СММ ОБСЕ.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет, что боевики нарушают режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки враг произвел 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Наиболее горячо было на светлодарском направлении, где воинские формирования Российской Федерации осуществили 7 обстрелов, в том числе вблизи населенного пункта Новолуганское минометами калибра 82 мм (9 мин), которые, согласно Минским договоренностям должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - говорится в сообщении.

Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых

Украинская сторона в СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, СЦКК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Сегодня отмечают католическое Рождество
03 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
04 Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
05 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина открыла дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту
Украина открыла дело за проезд поезда РФ по Крымскому мосту
Кличко рассказал, когда запустят движение по Шулявскому мосту
Кличко рассказал, когда запустят движение по Шулявскому мосту
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь