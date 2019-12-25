На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие и препятствуют работе ОБСЕ

Новости Украины:Боевики в Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня и препятствуют работе патрулей СММ ОБСЕ.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет, что боевики нарушают режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки враг произвел 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Наиболее горячо было на светлодарском направлении, где воинские формирования Российской Федерации осуществили 7 обстрелов, в том числе вблизи населенного пункта Новолуганское минометами калибра 82 мм (9 мин), которые, согласно Минским договоренностям должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - говорится в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.