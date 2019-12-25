На Днепропетровщине из-за некачественного наркоза пострадали семь пациентов

Новости Украины:В Днепропетровской области из-за использования некачественного наркоза во время операций пострадали семь пациентов, из них одна женщина скончалась.

В городе Каменском Днепропетровской области в результате использования некачественного наркоза во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина умерла. Об этом сообщает пресс-служба Каменского отделения полиции.

“По факту ненадлежащего исполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей полиция открыла уголовное производство”, — говорится в сообщении.

Так, в период с 17 по 19 декабря, с использованием медицинского препарата, в больнице проводился ряд хирургических операций. В этот же день у 7 пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжкие последствия, одна из пациентов умер.

По данному факту СО Каменского ОП открыто уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч.1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.