Киевлянам наконец-то пообещали снег

Новости Украины:По предварительным прогнозам метеорологов на Новый год возможно выпадет снег.

В ближайшие дни в столице ожидается снег - в пятницу с дождем, а в субботу будет снежить по-настоящему. Об этом в Facebook информирует коммунальная корпорация «Киевавтодор».

«Похоже, под Новый год все-таки выпадет снег. По предварительным прогнозам метеорологов, в пятницу возможен снег с дождем при температуре около нуля. А в субботу уже будет идти снег с легким морозом, днем до -2», - говорится в сообщении.

В корпорации отмечают, что на уборку снега ее техника выйдет в город заблаговременно. В связи с этим Киевавтодор просит водителей не оставлять автомобили на крайних полосах и на обочине дорог.