Полиция задержала криминального авторитета по кличке "Лощ"

Новости Украины:Правоохранительные органы подозревают мужчину в организации убийства участника АТО в Кагарлыке в 2017 году.

В Белой Церкви Киевской области полиция задержала криминального вора по кличке "Лощ", который в 2017 году был организатором убийства участника антитеррористической операции на востоке Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Киевской области, задержанный - 47-летний уроженец Кагарлык.

В полиции заявили, что задержанный ранее неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы и имел влияние в криминальном мире.

Убийство участника антитеррористической операции произошло в Кагарлыке в 2017 году.

Напавшего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд. Организатору нападения удалось скрыться. Полиция объявила его в розыск. Злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако, отметили в полиции, все это время он держал в страхе жителей района и "крышевал" игорный бизнес.

Полицейские получили соответствующую оперативную информацию о разыскиваемом организатора нападения и задержали его в Белой Церкви.

Напомним, полицейские Черкасской области оперативно задержали злоумышленника, который убил мужчину на одной из улиц Канева.