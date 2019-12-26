Разведка: Оккупанты разместили в Донецке тяжелое вооружение

Новости Украины:В Минобороны заявили, что боевики, в нарушение Минских договоренностей, разместили в Донецке гаубицы калибром 152 миллиметра.

Во временно оккупированном Донецке российское военное командование разместило 152-миллиметровые гаубицы в нарушение Минских соглашений.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

По его словам, "командование российско-оккупационных войск не прекращает нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения. В частности, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противником размещены 152-миллиметровые гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 армейского корпуса (Донецк) ВС РФ".

Как заявил Гуцуляк, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой выдвижения на огневые позиции.

Напомним, на Донбассе в состав снайперских пар боевиков входят российские кадровые военнослужащие.