Финишная прямая: Кличко показал ролик с Шулявского моста (Видео)

Новости Украины:Виталий Кличко рассказал о завершении реконструкции Шулявского моста.

Чтобы открыть проезд по Шулявскому мосту до конца этого года, как обещали столичные власти, строители работают круглосуточно и без выходных.

Видео с места работ мэр Киева Виталий Кличко разместил на своей странице в Facebook.

"Для того, чтобы запустить движение по Шулявскому путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью. Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Ночью укладывали асфальт на съезде со стороны улицы Вадима Гетьмана... Параллельно устанавливают барьерные и перильные ограждения", – рассказал о ходе завершения работ Кличко.

Перед открытием для проезда транспорта на мосту проведут технические испытания. Для этого привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки. Мэр отметил, что подрядчик дает гарантию 10 лет на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона.

"В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", – подчеркнул Кличко.