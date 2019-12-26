Первая за 15 лет трансплантация сердца в Украине: как чувствует себя пациент

Новости Украины:Пациент с трансплантированным сердцем уже на реабилитации в Киеве

Пациент, которому 25 декабря в Ковеле провели трансплантацию сердца, уже находится в Киевском городском центре сердца.

Об этом в эфире программы DriveTime на "Громадському радіо" сообщил кардиохирург, директор Киевского городского центра сердца Борис Тодуров.

"Сегодня после обеда его привезли. Пациент проходит плановое лечение. Пока все в порядке", - отметил Тодуров.

По словам кардиохирурга, операция по пересадке сердца длилась около четырех часов. Сейчас пациент находится в отдельной палате в особых, стерильных условиях.

"Считается, что первый месяц - самый опасный потому что, во-первых, это новое сердце, оно должно прижиться, "сработаться", организм должен привыкнуть к нему. Но самое главное - это реакция отторжения, которая может быть в первые дни, потому что это чужеродный орган, и ему нужно в этом новом организме прижиться. Для того, чтобы не было отторжения, мы даем большие дозы специальных препаратов, которые снижают иммунитет. Такие люди становятся особенно чувствительными к различного рода инфекциям - вирусам, грибкам, бактериям. И риск заболеть у такого пациента какой-либо инфекцией намного выше, особенно в первые месяцы", - сказал Тодуров.

Также он отметил, что самую первую операцию по пересадке сердца в Украине сделали еще в 2001 году. С тех пор было сделано 9 трансплантаций сердца, однако последняя операция состоялась 15 лет тому назад.

Такой длительный перерыв между операциями по трансплантации хирург объяснил следующим образом: "Во-первых, закон, который очень далек от совершенства. В нем нет тех европейских норм, которые сегодня уже общепринятые в большинстве европейских стран, где оговаривается презумпция согласия. У нас все еще по старинке в законе оговаривается, что мы должны спрашивать разрешения у родственников после смерти пациента. А в силу особенностей нашего менталитета такое разрешение родственники дают крайне редко. Даже не в этом проблема, а проблема в наших врач-реаниматологах, которые не хотят сотрудничать, не хотят констатировать смерть мозга. Думаю, в основном, проблема в нашем менталитете".

Директор Института сердца отметил, что "новая команда" Министерства здравоохранения и Комитет по охране здоровья Верховной Рады сделали необходимые изменения в закон о трансплантации органов и закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

"Но этот закон снова же с презумпцией несогласия, поэтому радикально он что-то не поменяет в трансплантологии, хотя уже какие-то первые шаги, чтобы сделать его более лояльным к пациентам и врачам, в этом законе уже присутствуют", - отметил Тодуров.

Он также подчеркнул, что реестр доноров и пациентов будет создан в течение следующего года и будет регламентироваться Минздравом.

Как сообщалось, 25 декабря в Ковеле МТМО была проведена первая в Украине за 15 лет операция по пересадке сердца. Поскольку привезти донорское сердце из Ковеля в Киев не было возможности, пациента доставили в Ковель. Оперировала бригада из киевского Института сердца совместно с Ковельскими медиками.

У донора, 40-летнего мужчины, погибшего от черепно-мозговой травмы в результате падения с высоты, также изъяли для пересадки обе почки. Согласие на донорство дала его сестра.